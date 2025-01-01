Два Герої з Луцька Володимир Чижук та Роман Ющук віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 16:54
На війні загинули двоє лучан Володимир Чижук та Роман Ющук.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Чижук Володимир Віталійович, 31.03.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 кулеметного відділення кулеметного взводу 3 єгерського батальйону.
Солдат Чижук Володимир Віталійович загинув 15.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Лучанин Ющук Роман Юрійович, 03.08.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія кулеметного взводу 2 механізованого батальйону.
Солдат Ющук Роман Юрійович загинув 11.09.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Чижук Володимир Віталійович, 31.03.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 кулеметного відділення кулеметного взводу 3 єгерського батальйону.
Солдат Чижук Володимир Віталійович загинув 15.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Лучанин Ющук Роман Юрійович, 03.08.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія кулеметного взводу 2 механізованого батальйону.
Солдат Ющук Роман Юрійович загинув 11.09.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Два Герої з Луцька Володимир Чижук та Роман Ющук віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 16:54
«Їхнє місце життя – на сцені»: народним артистам Людмилі Приходько та Олександру Якимчуку відкрили меморіальні дошки
Сьогодні, 16:42
Кремль заявив про паузу в переговорах між Україною і росією
Сьогодні, 16:37
У Луцьку злива підтопила вулиці: працюють 4 аварійні бригади
Сьогодні, 15:50