Волинянин здобув золоту медаль на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:01
Волинський дзюдоїст Вадим Чернов став чемпіоном України. Змагання тривають два дні 11 та 12 вересня у Вінниці.
Про це Суспільному розповів тренер Віталій Терешкевич.
У фінальному поєдинку Вадим Чернов переміг чинного чемпіона України з дзюдо Микиту Голобородька. Таким чином 25-річний спортсмен Вадим Чернов здобув "золото" чемпіонату України з дзюдо у ваговій категорії 66 кілограми.
"Це перший наш волинський спортсмен, який народився і виховався на Волині та став чемпіоном України з дзюдо від часів незалежності України. Тому що у нас була ще Анастасія Турчин – багаторазова чемпіонка, але вона з Рівненщини і боролась за нас довгий час", — сказав Віталій Терешкевич.
З його слів, Вадим Чернов займається дзюдо з 2010 року, починав у Любомлі, а нині є вихованцем обласної школи вищої спортивної майстерності.
"Вадим Чернов — багаторазовий призер чемпіонатів Європи та України, на чемпіонаті світу у Чилі у 2017 році був п'ятим. Він є мультипереможцем, бо має нагороди у всіх вікових групах від кадетів до дорослих чемпіонатів", — говорить тренер.
Як каже Віталій Терешкевич, 12 вересня на чемпіонаті України з дзюдо волинян очікують на ще одну медаль — її виборюватиме спортсменка аз Шацька Анна Самойлюк.
