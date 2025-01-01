Лагодитимуть будинки за кошти резервного фонду: у громаді на Волині, де впав боєприпас з літака, рахують збитки





Про це Костянтин Давидюк.



З його слів, унаслідок вибухової хвилі у селі пошкоджені півтора десятка житлових будинків, загиблих і поранених немає. Наразі є попередня домовленість із керівництвом району і селищною радою, що вони будуть забезпечувати будівельними матеріалами, а громада села господарським методом буде відновлювати пошкодження.



Зі слів голови Колківської громади Олександр Палінкевича, у громаді є резервний фонд, з якого будуть виділяти гроші на ремонт. Впродовж дня 12 вересня на території села працювала спеціальна комісія, яка обстежувала будинки та складала акти пошкоджень.



"Житловий будинок Володимира Шрамка, на який впав боєприпас, ремонту не підлягає, його зноситимуть і будуватимуть новий. Наразі людей забезпечили плівкою та брезентом, аби тимчасово закрити пошкоджені вікна та дахи від дощу. Після експертиних оцінок будемо орієнтуватися у витратах", — говорить голова Колківської тергромади Олександр Палінкевич.



У будинку Володимира Шрамка досі тліє дерев'яна підлога. На момент прильоту, його з дружиною вдома не було. Це й врятувало життя подружжю.



"Ракета звідти летіла, у землю вдарилася, пробила все. Таку яму вирило. Все, що було, все згоріло. Ото ще куртка лише залишилась синова", — каже власник зруйнованої хати.



Хата Тетяни Грачук — поруч. У момент вибуху вдома був чоловік з дитиною. Вони сховалися в льох.



"Чоловік з малою встиг в льох вскочити, їх накрило цеглою. А нічого, дякувати Богу, з дитиною все добре. Двері, вікна, кришу поклало. Горище ми підперли, бо може дах завалитися. Бо воно геть осіло. Я не знаю, як буде далі", — говорить жінка.



Нагадуємо, у Державному бюро розслідувань за цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них, розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович.



