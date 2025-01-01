Благодійний заїзд волинянина на мопеді на підтримку захисників увійшов до Книги рекордів України





Про це пише



Буря на мопеді



Ветеран 20-ї бригади оперативного призначення НГУ «Любарт», директор КУ «Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву» Ігор Буренко спочатку хотів просто повернутись зі сходу України на мопеді. Потім він вирішив зробити це символічно, як мотивацію для збору коштів. Але не всі вірили в таку ідею, мовляв, 49-кубовий мопед Honda не витримає навантаження.



Втім, задум вдався. Мотопробіг стартував 29 серпня у Краматорську, пролягав через Ізюм, Харків, Полтаву, Київ, Житомир Рівне і завершувався 30 серпня у Луцьку.



Національний реєстр рекордів України зафіксував нове досягнення в категорії «Витривалість»: мінімальний час пробігу 1000 км на мопеді за 22 години 48 хв.



До слова, Буренко — професійний мотокросер і багаторазовий чемпіон з цього виду спорту.



«Головне, що спрацювала ідея зібрати кошти на допомогу воїнам. А особисті рекорди є серйозніші. Напевно, найскладнішим випробуванням було вижити на війні», — в коментарі misto.media поділився Ігор Буренко.



Майже 400 тис. грн для купівлі наземних роботів



Завдяки мотопробігу Ігор Буренко разом із фондом Lubart Foundation зібрав 388 тис. грн. На ці кошти планують придбати наземні роботизовані комплекси для 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «АЗОВ».



НРК в сучасній війні важливі й багатозадачні: евакуйовують поранених бійців, доставляють боєприпаси, харчі, заміновують, розміновують тощо.



За декілька днів збір закриють. А серед благодійників розіграють мопед, на якому Ігор Буренко встановив національний рекорд. Щоб долучитися до розіграшу, потрібно зробити внесок 200 гривень або суму, кратну цій.

