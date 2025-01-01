Луцьк зустрів звільненого з російського полону 34-річного бійця 14 ОМБр Кирила Вєтрова

12 вересня на Замковій площі в Луцьку зустріли звільненого з російського полону волинського військовослужбовця Кирила Вєтрова. Чоловік провів у неволі 2 роки й місяць.

Відео зустрічі бійця опублікувала громадська організація "Автомайдан Луцьк" у Facebook.

Лучанин Кирило Вєтров — боєць 14 окремої механізованої бригади ЗСУ. У полон потрапив поблизу села Гряниківка Харківської області 21 травня 2023 року. Наприкінці червня 2025 року чоловіка повернули в рамках обмінів полоненими між Україною та Росією.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook лучанка, волонтерка Наталія Ніколаєва, захисник провів 769 днів в очікуванні визволення і повернення до своїх рідних.

"Ось сьогодні він повертається додому. У свій рідний Луцьк. До тих вулиць, якими колись ходив вільним, до обіймів рідних, які щоночі засинали з молитвою про його повернення. Це не просто зустріч одного воїна зі своїм містом. Це символ надії для тисяч родин, які й далі чекають своїх найдорожчих", — додала жінка.

