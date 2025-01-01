У «Резерв+» тимчасово відключать важливі послуги: коли саме
12 вересня, 23:19
У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.
Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.
"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", - зазначили у відомстві.
Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.
Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF"
