На Волині під час Дня поля презентували 79 сортів картоплі





Про це Анатолій Аршулік. З його слів, на полях у Луцькому районі фермери збираються 10 років поспіль.



Картоплю в Козині вирощують на 30 гектарах поля. Цього року, зі слів Анатолія Аршуліка, найбільший врожай картоплі дав сорт Larissa, який характеризується гладенькою шкіркою, хорошими смаковими властивостями та насиченим жовтим кольором.



"Маємо ті сорти, які гарно зарекомендували себе в агрокліматичних умовах Волині. Разом з тим ми її поширюємо по території усієї України. І коли бачимо, що цей сорт себе зарекомендував по стійкості до хвороб і по врожайності, по смакових якостях, тоді ми з ними ідемо на розмноження як насіннєвого матеріалу", — сказав фермер.



Фермер Роман Коваленко з Черкаської області навесні вперше посадив 1,2 га картоплі. Приїхав дізнатися про сорти картоплі та технології вирощування. Перший рік вирощування, з його слів, вважає успішним.



"Вирішили з дружиною спробувати. В неї тато фермер, а ми взагалі займаємось іншою справою, але вирішили зайнятися саме картоплею. З дитинства до неї більше душа лежить. Не даремно кажуть, що "картопля — другий хліб" і у нас в Черкаській області це теж підходить. Там готують з картоплі все, що можна", — додав чоловік.



Кандидат сільськогосподарських наук Олександр Ступенко розповів: для отримання максимального врожаю картоплі перед посадкою потрібно внести в ґрунт бор, після посадки підживити фосфором та азотом, а в процесі вегетації обробляти насадження від хвороб та шкідників.



Агроном Олександр Ступенко рекомендує не боятися картоплі великого розміру.



"І зберігається не погано, і вона смачна, бо раз така сформувалась, то накопичила всі поживні речовини. Це джерело здорового калію для організму людини і взагалі неперевершений продукт. Я пробіг усе, подивився. Сорти підібрані добрі, урожайність висока, бачимо, що з 3-4 кущів маємо більше як відро картоплі", — зазначив науковець.



День поля відвідали понад 60 фермерів, агропідприємців, науковців та селекціонерів. Серед них — фермер Пьотр Кушель із Польщі. Чоловік зазначив, що в України є потенціал для високої врожайності картоплі, адже має найкращі ґрунти в Європі.



"Ми цього року побачили це в Борисполі, де деякі сорти дали по 80-100 тонн з гектара. Це щось неймовірне для Польщі чи Німеччині. Деруни — це таке наше спільне блюдо, яке ми дуже любимо. Вареники з картоплею, тільки у вас вареники з картоплею і грибами, наприклад, а в нас називаються "піроги", — сказав фермер.



Начальник управління обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш розповів, що 99% картоплі на Волині вирощують селяни, 1% — фермери.



Цьогоріч в області картоплею засадили 80 тисяч гектарів, із яких очікують зібрати 1 млн тонн врожаю. Це, зазначив посадовець, забезпечить потреби місцевого населення та інших регіонів.

