13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).
Також особливо свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення.
Сьогодні – також День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це число чисел, яке можна виразити за допомогою одного байта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особливо свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення.
Сьогодні – також День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це число чисел, яке можна виразити за допомогою одного байта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Резерв+» тимчасово відключать важливі послуги: коли саме
12 вересня, 23:19
На Волині під час Дня поля презентували 79 сортів картоплі
12 вересня, 22:43
Луцьк зустрів звільненого з російського полону 34-річного бійця 14 ОМБр Кирила Вєтрова
12 вересня, 22:09
Благодійний заїзд волинянина на мопеді на підтримку захисників увійшов до Книги рекордів України
12 вересня, 21:45