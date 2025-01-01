В Україні здорожчав один популярний овоч: скільки коштує кілограм
Сьогодні, 03:11
Ціни на тепличні помідори в Україні зростають вже другий тиждень поспіль. Головна причина — скорочення пропозиції. Тепличні комбінати збирають менші врожаї, а сезонні помідори з відкритого ґрунту практично зникли з ринку.
Про це пише EastFruit.
Лише за останній тиждень вартість тепличних помідорів збільшилась в середньому на 14%. Зараз їх відвантажують по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).
Виробники зазначають, що зростання цін підтримується активним попитом з боку роздрібних мереж та гуртових компаній. Крім того, на цінову динаміку впливає й здорожчання ґрунтових помідорів.
Попри нинішнє зростання цін, тепличні помідори в Україні все ще залишаються в середньому на 30% дешевші, ніж були на початку вересня 2024 року.
