В Україні здорожчав один популярний овоч: скільки коштує кілограм





Про це пише



Лише за останній тиждень вартість тепличних помідорів збільшилась в середньому на 14%. Зараз їх відвантажують по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).



Виробники зазначають, що зростання цін підтримується активним попитом з боку роздрібних мереж та гуртових компаній. Крім того, на цінову динаміку впливає й здорожчання ґрунтових помідорів.



Попри нинішнє зростання цін, тепличні помідори в Україні все ще залишаються в середньому на 30% дешевші, ніж були на початку вересня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на тепличні помідори в Україні зростають вже другий тиждень поспіль. Головна причина — скорочення пропозиції. Тепличні комбінати збирають менші врожаї, а сезонні помідори з відкритого ґрунту практично зникли з ринку.Про це пише EastFruit Лише за останній тиждень вартість тепличних помідорів збільшилась в середньому на 14%. Зараз їх відвантажують по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).Виробники зазначають, що зростання цін підтримується активним попитом з боку роздрібних мереж та гуртових компаній. Крім того, на цінову динаміку впливає й здорожчання ґрунтових помідорів.Попри нинішнє зростання цін, тепличні помідори в Україні все ще залишаються в середньому на 30% дешевші, ніж були на початку вересня 2024 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію