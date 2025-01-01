Чому картопля не зберігається довго: більшість припускається однієї типової помилки — яка вона





Поспіх у зберіганні картоплі може коштувати вам усього врожаю: сирий і холодний льох лише пришвидшить гниття. Саме тому існує “лікувальний період” — кілька тижнів дозарювання, коли бульби відпочивають і загоюють свої “рани” після збирання, передає



За правильних умов — у темряві, за температури +13…+18 °C і високої вологості шкірка стає грубшою, під нею утворюється захисний шар, який не дає проникнути хворобам і зберігає вологу.



Через 2–3 тижні картопля готова до зимівлі. Але не забудьте: перед тим як спустити її в льох, переберіть і відкиньте все пошкоджене, хворе чи позеленіле — інакше воно зіпсує увесь запас.

Успіх зимового зберігання картоплі залежить від одного простого, але критично важливого кроку. Після збирання бульб обов'язково дайте їм кілька тижнів "відпочинку". Цей "лікувальний період" допомагає загоїти пошкодження, отримані під час копання, і захищає врожай від гнилі, грибків та бактерій. Лише тоді картоплю можна сміливо відправляти до льоху.

