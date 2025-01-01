До Луцька приїде мандрівний мистецький поїзд «Відвага нації»





Коли: з 13 по 15 вересня, пише



Де: м. Луцьк (вул. Івана Франка, 1).



Експозиція про відвагу української нації під час війни



Мистецький поїзд — це унікальний мобільний простір, створений «Укрзалізницею» за підтримки Фонду Говарда Баффетта.



Два вагони, перетворені на виставкові зали, подорожують через всю країну — від лінії фронту до найвіддаленіших куточків заходу України.



Експозиція називається Courage of a Nation (Відвага нації) і відображає стійкість та надію України під час війни через фотооб’єктив американського фотографа, друга України Говарда Баффета.



Концепцію виставки розробив дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.



Атмосферу доповнюють унікальне світлове та музичне оформлення.



«Цей проєкт створений, щоб торкнутися кожного серця, щоб нагадати: ми разом. Ми тримаємось. Ми підтримуємо одне одного — і продовжуємо йти вперед, незважаючи ні на що», — зазначають організатори про ідею проєкту.



Щоб потрапити на виставку, потрібно

