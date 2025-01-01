У Луцькому районі жінка з двома немовлятами захворіли на лістеріоз: одна дитинка померла

Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про реєстрацію трьох випадків лістеріозу у Луцькому районі.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці центру.Захворіли жінка 1995 року народження та двоє її дітей-немовлят, які народилися передчасно з низькою масою тіла. Вони у важкому стані були госпіталізовані у Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства. На жаль, новонароджена дитина померла.Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування, зокрема, вивчають умови проживання, харчування та побуту жінки, котра захворіла під час вагітності. Тривають комунікаційні заходи щодо профілактики лістеріозу.Саме вагітні та діти першого року життя – серед найбільш вразливих щодо цього захворювання. Також воно становить особливу небезпеку для людей з ослабленим імунітетом та осіб старшого віку.Лістеріоз – інфекційна хвороба, спричинена бактеріями (лістеріями), котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Їх джерелом є дикі гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці, корови й свині), домашні і дикі тварини (бродячі коти і собаки), а також дикі птахи, зокрема, голуби. Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком, навколоплідною рідиною.