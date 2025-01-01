День міста в Луцьку: програма заходів для лучан та гостей обласного центру

У 2025 році мешканці та гості Луцька матимуть змогу урочисто відзначити День міста 13 вересня. Це свято традиційно проводять у другу суботу першого осіннього місяця, даючи змогу всім охочим взяти участь у святкових урочистостях протягом вихідних днів.Детальну інформацію про програму заходів та розклад святкових подій буде оприлюднено на сайті Вікна новини та інших офіційних ресурсах міста. Луцьк, будучи одним із найстаріших населених пунктів України з історією, що розпочалася у 1085 році, готується гідно зустріти своє чергове річне свято.Головні святкові локаціїЦентром урочистостей традиційно стає історичний центр із знаменитим замком Любарта – головною туристичною перлиною, зображеною навіть на банкноті номіналом 200 гривень. Відпочинок під Луцьком та у самому місті буде організовано в численних парках та скверах, зокрема у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки площею 60 гектарів. Окрім замку, святкові заходи охоплюють Кафедральний собор Святих Петра та Павла з його величними підземеллями, а також Публічний міський сквер у формі амфітеатру зі скульптурою «Зерно».Традиційно програма святкування включає розмаїття культурних подій:• міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня»;• інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»;• експозиції творчих робіт місцевих майстрів;• концертні програми у Палаці культури та Волинській обласній філармонії;• виступи артистів Волинського академічного обласного театру ляльок.Заповідник «Старий Луцьк» та Волинський краєзнавчий музей організовують спеціальні тематичні екскурсії, розкриваючи багатовікову спадщину краю.Спортивні змагання та активностіСпортивна складова свята включає велопробіг у національному вбранні, турніри з пляжного волейболу та баскетболу. Змагання відбуватимуться у спортивних комплексах «Динамо», «Авангард» та «Олімпія», а також на понад 11 сучасних майданчиках зі штучним покриттям.Організатори підготували насичену програму для родин із дітьми: інтерактивні розваги, творчі майстеркласи та фотоконкурси. Патріотична складова представлена вшануванням пам'яті героїв та благодійними концертами. Для відвідувачів функціонує розвинена готельна мережа: від бутік-готелю MOJO у центрі до President SPA Hotel із 21 номером та SPA-центром.Свято 2025 року обіцяє поєднати історичну велич із сучасними культурними ініціативами.