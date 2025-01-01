Втрати армії РФ за добу: оприлюднено дані
Сьогодні, 09:32
За останню добу, з 12 на 13 вересня, російські війська втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем та одну броньовану машину.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 093 730 (+950) осіб поранено/ліквідовано;
танків - 11 181 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 23 267 (+1) од.;
артилерійських систем - 32 707 (+39) од.;
РСЗВ - 1486 (+1) од.;
засоби ППО - 1217 од.;
літаків - 422 од.;
гелікоптерів - 341 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 825 (+358) од.;
крилатих ракет - 3718 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 61 512 (+109) од.;
спеціальної техніки - 3964 од.
