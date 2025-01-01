Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 13 вересня. Так, вартість долара США підвищилася на 10 копійок і становить 41,31 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,27 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (± коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,27 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (± коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Сьогодні, 10:12
Втрати армії РФ за добу: оприлюднено дані
Сьогодні, 09:32
У Луцькому районі жінка з двома немовлятами захворіли на лістеріоз: одна дитинка померла
Сьогодні, 08:20