У Луцькому районі жителі сидітимуть місяць без світла: що коїться





Про таку ситуацію журналістам сайту Ірина.



«У нас виникла проблема з електроенергією. Через низьку напругу, у будинку вже третій день немає світла. Ми вже не раз зверталися в обленерго, але там постійно шлють відписки. Дзвонили на гарячу лінію, і спершу нам пообіцяли, що електрики приїдуть до 11 години й подивляться, але не приїхали. Потім пообіцяли, що все вирішать наступного дня, але коли вже і на другий день до них телефонувала, то сказали, що моя заявка буде розглядатися до кінця вересня, тобто цілий місяць!» – нарікає жінка.



Аби прояснити ситуація та з'ясувати, чому так відбувається, ми звернулись за коментарем до ПрАТ «Волиньобленерго». Проте там надавати роз'яснення відмовились і попросили писати офіційний запит.



Зауважимо, що на час виходу матеріалу відповідь не надійшла.



Окрім того, як нам згодом повідомила пані Ірина, після наших звернень до компанії, з нею зв'язався майстер обленерго та почав розпитувати про проблему. Але разом з тим, каже мешканка Сьомаків, поки не навідувався, аби її усунути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Сьомаки нарікає на Волиньобленерго, мовляв, компанія місяць не може розв'язати проблему із відсутністю світла в її оселі та весь час годує відписками.Про таку ситуацію журналістам сайту «Конкурент» розповіла пані«У нас виникла проблема з електроенергією. Через низьку напругу, у будинку вже третій день немає світла. Ми вже не раз зверталися в обленерго, але там постійно шлють відписки. Дзвонили на гарячу лінію, і спершу нам пообіцяли, що електрики приїдуть до 11 години й подивляться, але не приїхали. Потім пообіцяли, що все вирішать наступного дня, але коли вже і на другий день до них телефонувала, то сказали, що моя заявка буде розглядатися до кінця вересня, тобто цілий місяць!» – нарікає жінка.Аби прояснити ситуація та з'ясувати, чому так відбувається, ми звернулись за коментарем до ПрАТ «Волиньобленерго». Проте там надавати роз'яснення відмовились і попросили писати офіційний запит.Зауважимо, що на час виходу матеріалу відповідь не надійшла.Окрім того, як нам згодом повідомила пані Ірина, після наших звернень до компанії, з нею зв'язався майстер обленерго та почав розпитувати про проблему. Але разом з тим, каже мешканка Сьомаків, поки не навідувався, аби її усунути.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію