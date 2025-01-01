У Луцькому районі жителі сидітимуть місяць без світла: що коїться
Сьогодні, 13:15
Жителька села Сьомаки нарікає на Волиньобленерго, мовляв, компанія місяць не може розв'язати проблему із відсутністю світла в її оселі та весь час годує відписками.
Про таку ситуацію журналістам сайту «Конкурент» розповіла пані Ірина.
«У нас виникла проблема з електроенергією. Через низьку напругу, у будинку вже третій день немає світла. Ми вже не раз зверталися в обленерго, але там постійно шлють відписки. Дзвонили на гарячу лінію, і спершу нам пообіцяли, що електрики приїдуть до 11 години й подивляться, але не приїхали. Потім пообіцяли, що все вирішать наступного дня, але коли вже і на другий день до них телефонувала, то сказали, що моя заявка буде розглядатися до кінця вересня, тобто цілий місяць!» – нарікає жінка.
Аби прояснити ситуація та з'ясувати, чому так відбувається, ми звернулись за коментарем до ПрАТ «Волиньобленерго». Проте там надавати роз'яснення відмовились і попросили писати офіційний запит.
Зауважимо, що на час виходу матеріалу відповідь не надійшла.
Окрім того, як нам згодом повідомила пані Ірина, після наших звернень до компанії, з нею зв'язався майстер обленерго та почав розпитувати про проблему. Але разом з тим, каже мешканка Сьомаків, поки не навідувався, аби її усунути.
У Луцькому районі жителі сидітимуть місяць без світла: що коїться
Сьогодні, 13:15
