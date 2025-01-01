Лучани нарікають на відсутність транспорту в напрямку Володимирської





Як розповіла в коментарі власкору



Через цю вулицю курсують такі маршрути як 30 і 58. Однак вони їздять нерегулярно і між рейсами є великі паузи. Що ж стосується вечірньої пори доби, то ще до 21 години можна розпрощатися з мрією доїхати в цю частину громади на громадському транспорті.



Існує ще маршрут №251 (Підгайці - Забороль), який, здавалось би, міг би врятувати ситуацію, але ні. Водії згаданого маршруту не зацікавлені у зручності пасажирів, їх мета - обігнати "тридцятку", яку вони можуть відслідковувати на карті у реальному часі.



"Водії маршрутів №30 та №251 постійно їздять "на перегонки". Мало того, що 251-ша, швидше всього, нехтує графіком, то ще й вони обоє постійно створюють аварійні ситуації на дорозі", - зазначає лучанка.



З маршрутом №25 ситуація краща, але вона їде лише до МКБ. Як бути людям, які живуть далі?



