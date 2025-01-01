У Луцьку відбулась традиційна громадська акція «Українська вишиванка»
Сьогодні, 14:31
У Луцьку до дня міста відбулась традиційна громадська акція "Українська вишиванка". Люди на Театральному майдані щоразу вибудовують фігуру, яка пов'язана з історією міста.
Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка працює на місці події.
Цьогоріч лучани вибудували фігуру у формі трьох цифр — 940. Саме стільки років відзначає 13 вересня місто Луцьк.
Акція стартувала о 12:00 годині. До неї долучилися військові, нацгвардійці, діти та дорослі.
Уперше акція "Українська вишиванка" відбулася у Луцьку у 2007 році, коли понад 3 тисячі людей у вишитих сорочках утворили Тризуб. Відтоді ця традиція живе.
