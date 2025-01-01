У Луцьку відбулась традиційна громадська акція «Українська вишиванка»





Про це розповіла кореспондентка



Цьогоріч лучани вибудували фігуру у формі трьох цифр — 940. Саме стільки років відзначає 13 вересня місто Луцьк.



Акція стартувала о 12:00 годині. До неї долучилися військові, нацгвардійці, діти та дорослі.



Уперше акція "Українська вишиванка" відбулася у Луцьку у 2007 році, коли понад 3 тисячі людей у вишитих сорочках утворили Тризуб. Відтоді ця традиція живе.

