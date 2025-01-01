У Луцьку відбулась традиційна громадська акція «Українська вишиванка»

У Луцьку відбулась традиційна громадська акція «Українська вишиванка»
У Луцьку до дня міста відбулась традиційна громадська акція "Українська вишиванка". Люди на Театральному майдані щоразу вибудовують фігуру, яка пов'язана з історією міста.

Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка працює на місці події.

Цьогоріч лучани вибудували фігуру у формі трьох цифр — 940. Саме стільки років відзначає 13 вересня місто Луцьк.

Акція стартувала о 12:00 годині. До неї долучилися військові, нацгвардійці, діти та дорослі.

Уперше акція "Українська вишиванка" відбулася у Луцьку у 2007 році, коли понад 3 тисячі людей у вишитих сорочках утворили Тризуб. Відтоді ця традиція живе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День міста, Луцьк, святкування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виїзд депутаток місцевих рад за кордон: як реагують на скасування заборони на Волині
Сьогодні, 15:17
У Луцьку відбулась традиційна громадська акція «Українська вишиванка»
Сьогодні, 14:31
Лучани нарікають на відсутність транспорту в напрямку Володимирської
Сьогодні, 14:08
Easy Busy – новітня вітчизняна CRM для малого та середнього бізнесу
Сьогодні, 13:42
У Луцькому районі жителі сидітимуть місяць без світла: що коїться
Сьогодні, 13:15
Медіа
відео
1/8