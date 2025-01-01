У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників
Сьогодні, 12:03
У Ковелі затвердили Протокол інвестиційної комісії та визначили переможця інвестиційного конкурсу на будівництво багатоквартирних житлових будинків із торгово-розважальною інфраструктурою, зеленою зоною та спортивними майданчиками на вул. Героїв України.
Про це інформує ВолиньUA.
Переможцем стало ТОВ «Орбітабуд».
Проєктом передбачено зведення близько 454 квартир, з яких 13,7 % площі буде передано членам сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України, родинам зниклих безвісти військовослужбовців, учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю І–ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та у російсько-українській війні.
Надання квартир відбуватиметься на умовах співфінансування. Наступним кроком реалізації цього соціального проєкту стане укладання договору з компанією на виконання будівельних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ВолиньUA.
Переможцем стало ТОВ «Орбітабуд».
Проєктом передбачено зведення близько 454 квартир, з яких 13,7 % площі буде передано членам сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України, родинам зниклих безвісти військовослужбовців, учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю І–ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та у російсько-українській війні.
Надання квартир відбуватиметься на умовах співфінансування. Наступним кроком реалізації цього соціального проєкту стане укладання договору з компанією на виконання будівельних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників
Сьогодні, 12:03
Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Сьогодні, 10:12
Втрати армії РФ за добу: оприлюднено дані
Сьогодні, 09:32