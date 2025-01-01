У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників





Про це інформує



Переможцем стало ТОВ «Орбітабуд».



Проєктом передбачено зведення близько 454 квартир, з яких 13,7 % площі буде передано членам сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України, родинам зниклих безвісти військовослужбовців, учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю І–ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та у російсько-українській війні.



Надання квартир відбуватиметься на умовах співфінансування. Наступним кроком реалізації цього соціального проєкту стане укладання договору з компанією на виконання будівельних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі затвердили Протокол інвестиційної комісії та визначили переможця інвестиційного конкурсу на будівництво багатоквартирних житлових будинків із торгово-розважальною інфраструктурою, зеленою зоною та спортивними майданчиками на вул. Героїв України.Про це інформує ВолиньUA Переможцем стало ТОВ «Орбітабуд».Проєктом передбачено зведення близько 454 квартир, з яких 13,7 % площі буде передано членам сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України, родинам зниклих безвісти військовослужбовців, учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю І–ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та у російсько-українській війні.Надання квартир відбуватиметься на умовах співфінансування. Наступним кроком реалізації цього соціального проєкту стане укладання договору з компанією на виконання будівельних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію