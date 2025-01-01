У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників

У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників
У Ковелі затвердили Протокол інвестиційної комісії та визначили переможця інвестиційного конкурсу на будівництво багатоквартирних житлових будинків із торгово-розважальною інфраструктурою, зеленою зоною та спортивними майданчиками на вул. Героїв України.

Про це інформує ВолиньUA.

Переможцем стало ТОВ «Орбітабуд».

Проєктом передбачено зведення близько 454 квартир, з яких 13,7 % площі буде передано членам сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України, родинам зниклих безвісти військовослужбовців, учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю І–ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС та у російсько-українській війні.

Надання квартир відбуватиметься на умовах співфінансування. Наступним кроком реалізації цього соціального проєкту стане укладання договору з компанією на виконання будівельних робіт.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ковель, будівництво, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі збудують новий житловий комплекс для містян і родин Захисників
Сьогодні, 12:03
Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Сьогодні, 10:12
Втрати армії РФ за добу: оприлюднено дані
Сьогодні, 09:32
День міста в Луцьку: програма заходів для лучан та гостей обласного центру
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8