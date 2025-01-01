Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня

Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 13 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 1-2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без відчутних хвилювань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Сьогодні, 10:12
Втрати армії РФ за добу: оприлюднено дані
Сьогодні, 09:32
День міста в Луцьку: програма заходів для лучан та гостей обласного центру
Сьогодні, 09:15
У Луцькому районі жінка з двома немовлятами захворіли на лістеріоз: одна дитинка померла
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8