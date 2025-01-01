Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 13 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 1-2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без відчутних хвилювань і бур.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
