Кожен знайде щось близьке своєму серцю: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 вересня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 21 вересня.



Чорна комедія на межі реальності і потойбіччя. Важко збагнути, хто живий, а хто привид. Не зрозуміло – чи це містика, чи градус?…



У четвер, 18 вересня, о 18:00 – «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Дві жінки опиняються в морзі, де раптово блокуються двері. Що відбулось? Це напарниця Людка чи кінець світу? Ну що ж, робити нічого, і тут, чи все ще в морзі чи вже в чистилищі, прийшов час розкрити свої таємниці… Вийти звідси допоможуть карти і дзвінки від невідомих. Чоловічий голос, який веде Вірку і Віку… Куди?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Війна триває і театр це бачить, чує та діє. Ми розуміємо реальність в якій живемо і знаємо, що ворог не планує зупинятись. Про це і вистава.



У п’ятницю, 19 вересня, о 18:00 – «Кароль». Театр в укритті. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).



«Ця постановка це – «ми сміємося з «п.дара» і «бункерного х.йла», але, як каже один із героїв вистави, «тут не всьо так однозначно!» Абсурдна трагікомедія, яка є абсолютно сучасною. Від польського драматурга Славомира Мрожека в перепрочитанні молодого українського режисера», – пише Владислав Маціюк на своїй сторінці в інстаграмі.



Шість місяців минають з дня прем’єри. А кожна нова зустріч із глядачем робить цю виставу ще більш живою!



У суботу, 20 вересня о 17:00 на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Це історія блискучої співачки вар’єте та її кохання до молодого князя, яке випробовують упередження та умовності. Чарівна музика композитора, легкий гумор і динамічні сцени створюють атмосферу свята, де кожен знайде щось близьке своєму серцю. Це справжня перлина жанру оперети, що вже понад сто років зачаровує глядачів у всьому світі. Вона подарує радість і віру в те, що справжнє кохання здатне подолати все.



Ранок неділі – це чудова нагода подарувати дитині знайомство з театром, наповнити день добром і провести час разом у теплій, радісній атмосфері.



У неділю, 21 вересня, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця вистава не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.



Вперше у новому сезоні – улюблена комедія на дві дії!



У неділю ввечері, 21 вересня, о 17:00 на основній сцені – «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Сучасна постановка від української драматургині. Ця вистава – неймовірно весела, насичена захопливими ситуаціями та несподіваними змінами, в які потрапляють персонажі. Своєрідне реаліті-шоу дасть можливість кожному глядачу відчути себе частиною життя інших і замислитися: «А чи зміг би я вдатися до безневинного обману заради… грошей?».



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

