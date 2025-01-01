Волинянин продавав сигарети через Telegram: у нього вилучили крам на мільйони
Сьогодні, 12:05
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть жителя Любомля, який організував продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів через Telegram-канал.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Встановлено, що підозрюваний купував сигарети в інтернеті без документів та сертифікатів відповідності. Незаконно виготовлену продукцію чоловік зберігав у гаражі, замовлення покупцям надсилав поштою, використовуючи вигадані анкетні дані. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб.
Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 33 тис. пачок сигарет вартістю понад 2,6 млн грн. Частина з них була оклеєна підробленими марками акцизного податку. На вилучений товар накладено арешт.
Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру за незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів і підроблених марок акцизного податку, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Справу скеровано до суду.
