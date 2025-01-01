Родини отримали посмертні нагороди чотирьох Героїв із Волині

посмертно нагороджено чотирьох Героїв із Нововолинської громади.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Михайло Водонос, Ярослав Каламуняк, Олександр Чемко та Андрій Боратинець. Їхній подвиг, їхня жертва – це наша можливість жити в мирному місті.



Сьогодні разом із військовими вручили відзнаки рідним наших Героїв. Вічна їм пам’ять.



Також відзнакою Міністра оборони України «За поранення» нагородили військовослужбовця Віталія Ромасюка. Велика подяка йому за захист.





Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено чотирьох Героїв із Нововолинської громади.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Михайло Водонос, Ярослав Каламуняк, Олександр Чемко та Андрій Боратинець. Їхній подвиг, їхня жертва – це наша можливість жити в мирному місті.Сьогодні разом із військовими вручили відзнаки рідним наших Героїв. Вічна їм пам'ять.Також відзнакою Міністра оборони України «За поранення» нагородили військовослужбовця Віталія Ромасюка. Велика подяка йому за захист.

