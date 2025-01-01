Родини отримали посмертні нагороди чотирьох Героїв із Волині
Сьогодні, 11:46
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено чотирьох Героїв із Нововолинської громади.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Михайло Водонос, Ярослав Каламуняк, Олександр Чемко та Андрій Боратинець. Їхній подвиг, їхня жертва – це наша можливість жити в мирному місті.
Сьогодні разом із військовими вручили відзнаки рідним наших Героїв. Вічна їм пам’ять.
Також відзнакою Міністра оборони України «За поранення» нагородили військовослужбовця Віталія Ромасюка. Велика подяка йому за захист.
