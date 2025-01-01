ССО уразили Саратовський НПЗ у росії





Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.



Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут й інші. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.



Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

