ССО уразили Саратовський НПЗ у росії

Сили спеціальних операцій продовжують нищити нафтопереробну галузь ворога. У ніч на 16 вересня був уражений Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Зафіксовані вибухи та пожежа.

Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.

Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут й інші. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

