ССО уразили Саратовський НПЗ у росії
Сьогодні, 11:24
Сили спеціальних операцій продовжують нищити нафтопереробну галузь ворога. У ніч на 16 вересня був уражений Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Зафіксовані вибухи та пожежа.
Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.
Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут й інші. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.
Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.
