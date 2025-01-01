Загинув, так і не побачивши свого другого сина: на Волині вшанували пам'ять полеглого Героя Володимира Степашука

На Волині відбувся щемний вечір пам’яті полеглого поліцейського-добровольця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Днями минуло два роки, відколи загинув13 років чоловік працював у секторі дізнання Маневицького підрозділу поліції, а в лютому 2023 приєднався до бригади Нацполіції «Лють» та став штурмовиком.Боєць загинув 13 вересня 2023 року, так і не дізнавшись про вагітність дружини та не побачивши свого другого сина.Маневицький молодіжний простір і Благодійний фонд Vitality UA організували символічний вечір пам’яті Володимира, куди запросили і його близьких."Охочі залишали свої відгуки про нашого колегу, розмістили світлини, переглядали відео, слухали живу акустичну музику та відчули єдність у спогадах.Ось що написав його старший син Олег: «Тато навчив мене малювати. Мій тато сильний. Я хотів би, щоб мій тато повернувся».На жаль, тато Олега віддав своє життя за рідну державу, однак у наших серцях пам’ять про нього – вічна.«Коли ми пам’ятаємо — ми продовжуємо життя тих, кого немає поруч, у наших серцях і у наших справах», - зазначили організатори.Дякуємо за такий щемний захід. Честь і шана нашому Герою", - зазначили у поліції.