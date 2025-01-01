На Волині провели в останню дорогу Героя Віталія Нечипорука

Копачівська громада знову занурилася у скорботу. Мешканці проводжали в останню путь свого земляка — військового, серце якого перестало битися 12 вересня.Про це у фейсбуці інформує Наш Край медіа.Віталій Михайлович Нечипорук народився в селі Яблунівка. Учасник бойових дій. Пройшов пекло війни, та вона залишила свої страшні сліди і на тілі, і на душі. Його боротьба — це свідчення великої мужності та любові до рідної землі. Однак у цій боротьбі перемогла війна...Дорога, якою востаннє наш захисник повертався додому, була сповнена скорботною тишею. Люди різного віку, від малого до старого, виходили на вулиці, ставали на коліна та схиляли голови, щоб віддати останню шану воїну, який захищав їхні життя.Щоб вшанувати пам'ять Віталія Нечипорука та підтримати його родину, в селі Підгірне зібралися рідні, друзі, представники влади та духовенства, а також просто небайдужі жителі громади.Чин похорону відбувся у церкві Святої Параскеви. Священник провів заупокійну службу, а присутні щиро молилися за упокій душі воїна.Поховали Віталія Нечипорука на кладовищі села Підгірне. Військову доблесть нашого земляка військові вшанували трикратним збройним залпом.«Війна триває, і ми не маємо права звикати до болючих звісток про втрати. Наш обов’язок — щиро співпереживати та віддавати шану тим, хто боронить нас. Пам'ять про Віталія Нечипорука житиме в серцях земляків як символ мужності, відданості та безмежної любові до України. Вічна пам’ять тобі, воїне! Дякуємо за захист! Світла пам'ять Герою України! Щирі співчуття дружині», - йдеться у повідомленні.