У Польщі розповіли подробиці про дрон, який збили над центром Варшави
Безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у польській столиці Варшаві, не становив загрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник командування Служби державної охорони (СОП) полковник Богуслав Піурковський, якого цитує Polsat News.

Дрон був помічений у понеділок над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві.

"Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було", – розповів Піурковський.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила цей інцидент і затримання двох осіб.

"Служба охорони президента та служби Міністерства внутрішніх справ і адміністрації діють і охороняють найважливіші об'єкти в країні. Це показує, що Польща є безпечною", – сказав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський в ефірі Polsat News.

Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

