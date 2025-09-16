У Польщі розповіли подробиці про дрон, який збили над центром Варшави
Сьогодні, 10:10
Безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у польській столиці Варшаві, не становив загрози.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник командування Служби державної охорони (СОП) полковник Богуслав Піурковський, якого цитує Polsat News.
Дрон був помічений у понеділок над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві.
"Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було", – розповів Піурковський.
Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила цей інцидент і затримання двох осіб.
"Служба охорони президента та служби Міністерства внутрішніх справ і адміністрації діють і охороняють найважливіші об'єкти в країні. Це показує, що Польща є безпечною", – сказав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський в ефірі Polsat News.
Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.
У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".
Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.
