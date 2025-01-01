Затримали російського агента, який скоїв теракт на Житомирщині

Працівники СБУ та Нацполіції «за гарячими слідами», який вчинив теракт на Житомирщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт на Житомирщині.Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному з районів Коростишева. Внаслідок події загинув 34-річний місцевий житель.Правоохоронці затримали фігуранта впродовж 8 годин після теракту.За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний мешканець Житомира, якого російські спецслужбісти завербували у Телеграм-каналах, де він шукав гроші на «дозу».В обмін на обіцянку «швидкого заробітку» фігурант погодився підготувати теракт. Для конспірації агент спочатку орендував квартиру в обласному центрі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.За інструкцією рашистів зловмисник виготовив вибухівку, спорядив її мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник.Після цього фігурант заклав СВП у схованку, закидав його сміттям, а координати надіслав куратору.Щоб рашисти могли відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту та активувати вибухівку, агент встановив навпроти камеру з віддаленим доступом.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.