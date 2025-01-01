Затримали російського агента, який скоїв теракт на Житомирщині
Сьогодні, 10:26
Працівники СБУ та Нацполіції «за гарячими слідами» затримали російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт на Житомирщині.
Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному з районів Коростишева. Внаслідок події загинув 34-річний місцевий житель.
Правоохоронці затримали фігуранта впродовж 8 годин після теракту.
За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний мешканець Житомира, якого російські спецслужбісти завербували у Телеграм-каналах, де він шукав гроші на «дозу».
В обмін на обіцянку «швидкого заробітку» фігурант погодився підготувати теракт. Для конспірації агент спочатку орендував квартиру в обласному центрі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.
За інструкцією рашистів зловмисник виготовив вибухівку, спорядив її мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник.
Після цього фігурант заклав СВП у схованку, закидав його сміттям, а координати надіслав куратору.
Щоб рашисти могли відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту та активувати вибухівку, агент встановив навпроти камеру з віддаленим доступом.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
