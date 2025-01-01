Померла жінка, яку збила автівка у Володимирі

збив автомобіль під час дорожньо-транспортної пригоди у Володимирі на Волині, померла.



Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.



Як ідеться у повідомленні, жінка, яка постраждала 12 вересня у ДТП у Володимирі, відійшла у вічність.



Нагадаємо, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.



Постраждалу госпіталізували у важкому стані.



Жінка, яку збив автомобіль під час дорожньо-транспортної пригоди у Володимирі на Волині, померла.Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.Як ідеться у повідомленні, жінка, яка постраждала 12 вересня у ДТП у Володимирі, відійшла у вічність.Нагадаємо, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.Постраждалу госпіталізували у важкому стані.

