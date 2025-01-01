Померла жінка, яку збила автівка у Володимирі
Сьогодні, 09:55
Жінка, яку збив автомобіль під час дорожньо-транспортної пригоди у Володимирі на Волині, померла.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, жінка, яка постраждала 12 вересня у ДТП у Володимирі, відійшла у вічність.
Нагадаємо, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, жінка, яка постраждала 12 вересня у ДТП у Володимирі, відійшла у вічність.
Нагадаємо, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Затримали російського агента, який скоїв теракт на Житомирщині
Сьогодні, 10:26
Померла жінка, яку збила автівка у Володимирі
Сьогодні, 09:55
ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:23