Померла жінка, яку збила автівка у Володимирі

Жінка, яку збив автомобіль під час дорожньо-транспортної пригоди у Володимирі на Волині, померла.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Як ідеться у повідомленні, жінка, яка постраждала 12 вересня у ДТП у Володимирі, відійшла у вічність.

Нагадаємо, на вулиці Ковельській у Володимирі авто Audi збило жінку на пішохідному переході.

Постраждалу госпіталізували у важкому стані.

