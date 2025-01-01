Зеленський назвав єдиний спосіб закінчити війну





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє



За його словами, зупинка війни може відбутися тільки в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп проявить сміливість.



Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.



"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер - ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України", - сказав президент.



Глава держави наголосив, що конкретний документ має бути ще до закінчення війни.



"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - заявив Зеленський.



Крім того, він вважає, Трамп може надати Україні ППО в необхідній кількості, оскільки "у США їх достатньо".



Гарантії безпеки для України



Нагадаємо, що після саміту лідерів США і РФ на Алясці, Дональд Трамп прийняв Володимира Зеленського та європейських лідерів 18 серпня в Білому домі.



На цій зустрічі йшлося про завершення війни в Україні, і здебільшого - про післявоєнні гарантії безпеки. Попередньо відомо, що країни Заходу забезпечуватимуть безпеку на морі, у повітрі та на землі.



Днями Зеленський повідомив, що базовий документ про гарантії безпеки для України та всієї Європи вже фактично готовий.

