На Київщині – масштабна пожежа в «Епіцентрі» після влучання «шахеда»
Сьогодні, 12:31
На Київщині триває ліквідація пожежі в складській будівлі «Епіцентру» на Фастівщині, яка виникла внаслідок російського удару БпЛА.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.
Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.
Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.
