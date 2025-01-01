Окупанти поцілили по навчальному закладу у Харкові: оприлюднили момент удару

Під час ранкової атаки по Харкову російські війська поцілили по місцевому вишу.

Про це повідомили у ДСНС та МВС, пише Громадське.

За даними обласної адміністрації, росіяни атакували місто кількома БпЛА, частину з них вдалося збити. Одне з влучань зафіксували у Слобідському районі: унаслідок обстрілу пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі.

«Суспільне» уточнює, що росія вдарила безпілотником по адміністративній будівлі навчального закладу фармацевтичного спрямування.

«Це відділ технічного забезпечення центру інформаційних технологій фармацевтичного університету. Тут вся техніка, добре, що не постраждала. Моє робоче місце, воно не постраждало, це головне, тому що тут вся інформація важлива для роботи, для навчання наших слухачів», — розповіла журналістам фахівчиня центру Тетяна.

Олександр Кухтенко — проректор наукової педагогічної роботи Фармацевтичного університету — розповів, що працівники, які перебували всередині будівлі, спустилися до укриття, тому не зазнали поранень.

За його словами, одна з представниць вишу має гостру реакцію на стрес. МВС пише про двох постраждалих жінок унаслідок удару по навчальному закладу.
Нині відомо про загалом чотирьох постраждалих у Харкові: це троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Стан усіх оцінюють як легкий. Загиблих немає.

Окупанти поцілили по навчальному закладу у Харкові: оприлюднили момент удару
