Жодних нових штрафів для водіїв немає - це фейк, - патрульна поліція Волині

У Волинській патрульній поліції попередили, що жодних нових штрафів для водіїв немає — це фейк!Про це повідомили у пресслужбі установи.У мережі шириться неправдива інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР: керування без посвідчення, перевищення швидкості, водіння в стані сп’яніння чи проїзд на червоне світло.Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті й проте можуть бути прийняті у майбутньому."Розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах!" - наголошують у патрульній поліції.