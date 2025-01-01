Жодних нових штрафів для водіїв немає - це фейк, - патрульна поліція Волині

У Волинській патрульній поліції попередили, що жодних нових штрафів для водіїв немає — це фейк!

Про це повідомили у пресслужбі установи.

У мережі шириться неправдива інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР: керування без посвідчення, перевищення швидкості, водіння в стані сп’яніння чи проїзд на червоне світло.

Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті й проте можуть бути прийняті у майбутньому.

"Розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах!" - наголошують у патрульній поліції.
Жодних нових штрафів для водіїв немає - це фейк, - патрульна поліція Волині

Сьогодні, 16:06
