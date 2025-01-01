На Волині водійка в'їхала у дорожній відбійник





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Інспектори встановили, що водійка не врахувала дорожню обстановку та не впоралася з керуванням, унаслідок чого здійснила наїзд на дорожній відбійник.



На щастя, у цій автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.



Поліцейські склали на громадянку адміністративні матеріали за:



124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);



ч.1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);



ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.



