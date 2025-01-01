На Волині водійка в'їхала у дорожній відбійник

На Волині водійка в'їхала у дорожній відбійник
Сьогодні, 16 вересня, на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори встановили, що водійка не врахувала дорожню обстановку та не впоралася з керуванням, унаслідок чого здійснила наїзд на дорожній відбійник.

На щастя, у цій автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.

Поліцейські склали на громадянку адміністративні матеріали за:

124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч.1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.
