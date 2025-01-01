Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця

Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця
Найближчими днями у багатьох областях України переважатиме прохолодна й волога погода. Проте після цього може повернутись сонце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Що буде з погодою в різних областях завтра

В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:

у західних областях;

на півночі (крім Сумської області);

у Вінницькій області;

в Одеській області;

у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.

"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.

Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:

на сході;

на півдні (крім Одеської області);

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області;

у Сумській області;

у східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.

"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.

Чого чекати від погоди далі й коли прийде тепло

Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.

"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.

Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.

"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.

Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".

