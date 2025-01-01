Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця





Про це повідомляє Наталки Діденко.



Що буде з погодою в різних областях завтра



В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:



у західних областях;



на півночі (крім Сумської області);



у Вінницькій області;



в Одеській області;



у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.



"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.



Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:



на сході;



на півдні (крім Одеської області);



у Полтавській області;



у Дніпропетровській області;



у Сумській області;



у східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.



"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.



Чого чекати від погоди далі й коли прийде тепло



Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.



"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.



Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.



"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.



Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".

