Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця
Сьогодні, 17:04
Найближчими днями у багатьох областях України переважатиме прохолодна й волога погода. Проте після цього може повернутись сонце.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Що буде з погодою в різних областях завтра
В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:
у західних областях;
на півночі (крім Сумської області);
у Вінницькій області;
в Одеській області;
у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.
"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.
Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:
на сході;
на півдні (крім Одеської області);
у Полтавській області;
у Дніпропетровській області;
у Сумській області;
у східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.
Чого чекати від погоди далі й коли прийде тепло
Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.
"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.
Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.
"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.
Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".
