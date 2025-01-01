На міжнародному чемпіонаті з біатлону волинянка здобула бронзову та золоту медалі
Сьогодні, 19:09
Біатлоністка з Волині Аліна Хміль на чемпіонаті в Австрії здобула дві нагороди "бронзову" та "золоту".
Про це 16 вересня Суспільному повідомив голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець.
Студентка факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Аліна Хміль здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці серед юніорок на дистанції 7,5 км.
А у спринтерській гонці біатлоністка здобула "золоту" медаль. Результат Аліни Хміль на дистанції 6 км — 18:57.6
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 16 вересня Суспільному повідомив голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець.
Студентка факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Аліна Хміль здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці серед юніорок на дистанції 7,5 км.
А у спринтерській гонці біатлоністка здобула "золоту" медаль. Результат Аліни Хміль на дистанції 6 км — 18:57.6
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
На міжнародному чемпіонаті з біатлону волинянка здобула бронзову та золоту медалі
Сьогодні, 19:09