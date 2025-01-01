На міжнародному чемпіонаті з біатлону волинянка здобула бронзову та золоту медалі

Аліна Хміль на чемпіонаті в Австрії здобула дві нагороди "бронзову" та "золоту".



Про це 16 вересня Василь Покотилець.



Студентка факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Аліна Хміль здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці серед юніорок на дистанції 7,5 км.



А у спринтерській гонці біатлоністка здобула "золоту" медаль. Результат Аліни Хміль на дистанції 6 км — 18:57.6

