Лобове зіткнення двох вантажівок на Волині: водіїв госпіталізували





Аварія сталася в післяобідню пору 16 вересня. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії отримали травми, розповіла в коментарі Анна Павловська.



Медики екстерної меддопомоги шпиталізували двох травмованих чоловіків до Волинської клінічної лікарні, розповів у коментарі Суспільному старший лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак.



З його слів, у 28-річного водія, жителя села Велика Городниця Рівненської області, діагностували закриту черепно-мозкову травму та забійну рану щоки. У нього стан середньої тяжкості. У 34-річного водія з селища Маневичі — закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу і стегна. Його стан важкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі поблизу села Колки Луцького району зіткнулися два вантажні автомобілі MAN і DAF. Попередньо відомо, що один із водіїв не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.Аварія сталася в післяобідню пору 16 вересня. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії отримали травми, розповіла в коментарі Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській областіМедики екстерної меддопомоги шпиталізували двох травмованих чоловіків до Волинської клінічної лікарні, розповів у коментарі Суспільному старший лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак.З його слів, у 28-річного водія, жителя села Велика Городниця Рівненської області, діагностували закриту черепно-мозкову травму та забійну рану щоки. У нього стан середньої тяжкості. У 34-річного водія з селища Маневичі — закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу і стегна. Його стан важкий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію