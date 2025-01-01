Лобове зіткнення двох вантажівок на Волині: водіїв госпіталізували
Сьогодні, 20:38
На трасі поблизу села Колки Луцького району зіткнулися два вантажні автомобілі MAN і DAF. Попередньо відомо, що один із водіїв не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.
Аварія сталася в післяобідню пору 16 вересня. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії отримали травми, розповіла в коментарі Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська.
Медики екстерної меддопомоги шпиталізували двох травмованих чоловіків до Волинської клінічної лікарні, розповів у коментарі Суспільному старший лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак.
З його слів, у 28-річного водія, жителя села Велика Городниця Рівненської області, діагностували закриту черепно-мозкову травму та забійну рану щоки. У нього стан середньої тяжкості. У 34-річного водія з селища Маневичі — закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу і стегна. Його стан важкий.
Коментарі 0
