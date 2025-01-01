Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вдень гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень на всій території невеликий дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°

