Розтрата майна на 56 млн грн: Верховний Суд залишив у силі вирок ексслужбовцям Луцького КХП №2
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив залишити без змін вирок Вищого антикорсуду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього директора ДП «Луцький КХП №2» Степана Москвича та ексначальника елеватора Леоніда Тимофіюка визнано винуватими в розтраті майна ПАТ «Аграрний фонд», а саме 26 тис. тонн зерна на загальну суму 56 млн гривень. Про це повідомили у САП.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів, передає СЮГ.

Таким чином, Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль "BMW X5").

Його спільника Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

