Розтрата майна на 56 млн грн: Верховний Суд залишив у силі вирок ексслужбовцям Луцького КХП №2





Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів, передає



Таким чином, Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль "BMW X5").



Його спільника Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.



Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

