На Волині за 6 місяців сплатили понад 1,8 млн грн туристичного збору





Лідерами туристичного збору стали Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн), йдеться в аналітиці Опендатабот, передає



Загалом по країні сума сплачених на туризм податків зросла на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



55% цьогорічного туристичного збору сплатив великий бізнес (готелі, санаторії тощо). Відповідно, решта 45% належать малому бізнесу — це власники квартир, садиб чи малих туристичних об’єктів.



За словами адвоката та арбітражного керуючого Дениса Попова, приватний бізнес поступово виходить із тіні через впровадження єдиного реєстру транзакцій. Відтоді надходження до держбюджету стали більш прозорими.



Усе ж, фактичний обсяг ринку та кількість приватних підприємців є значно більшими, ніж зафіксовано у звітах. Та в порівнянні з минулими роками тенденція роботи в тіньовому сегменті зменшилася, повідомляє Опендатабот.



Туристичний збір — це податок, котрий сплачує кожен, хто зупиняється в готелі, хостелі чи орендованому житлі. Сума для українців та іноземців відрізняється. До слова, у Луцьку нещодавно підвищили ставки туристичного збору.

