Син Василя Зінкевича розкрив, чому його легендарний батько відмовився жити в Києві та Москві, а залишився на самоті в рідному місті

Василя Зінкевича, військовослужбовець Василь Зінкевич-молодший, розкрив, чому його легендарний батько не захотів оселитися у Москві чи Києві. Свого часу артист міг би переїхати до великих міст, де, можливо, мав би більше можливостей для кар'єрного росту, однак вирішив залишитися в рідному Луцьку.



Як зазначив захисник, знаменитий співак завжди був прихильником більш спокійного ритму життя, тому його не приваблювали метушливі столиці. Про це він розповів у інтерв'ю для



За словами Василя Зінкевича-молодшого, коли він вже став дорослим чоловіком, легендарний батько розповів, що свого часу йому пропонували переїхати працювати в Москву. Однак виконавець навіть не думав про те, аби жити в Росії, оскільки завжди позиціонував себе як українського артиста.



"Але водночас батько не вважав себе українським радикалом, націоналістичних поглядів якихось не сповідував. Для нього просто існувала Україна, українці, українська природа, культура, історія. Він намагався прищепити нам із братом любов до цієї землі, її краси", – поділився військовий.



Після того, як Василь Зінкевич-молодший здобув вищу освіту, він із братом та мамою вирішив жити в Києві. Проте легендарний батько їхнє бажання мешкати в столиці не підтримував. Він залишився у Луцьку. Для Василя Зінкевича столиця є дуже гамірним і багатолюдним містом.



Цікаво, що легендарний виконавець завжди вчив синів ставитися до людей із любов'ю та розумінням. За словами Василя Зінкевича-молодшого, хоча його батько і сторонився Москви, ніколи не висловлювався вороже про росіян. Тому початок великої війни став для нього великою несподіванкою.

