Луцький зоопарк змінив графік роботи

У зв’язку зі скороченням світлового дня у луцькому звіринці на годину скоротили робочий час.Зоопарк зачинятиметься о 19:00, а каси працюватимуть до 18:00. Це зробили для того, щоб і гості, і працівники змогли вчасно доїхати додому, інформують на фейсбук-сторінці звіринця.Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.Квитки:сімейний (2 дорослих, 2 дитячих) — 450 грн;дорослий — 180 грн;дитячий — 80 грн;пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;пільговий (чинні військовослужбовці, Нацгвардія) — 100 гривень.У літній період звіринець працював до 20:00.