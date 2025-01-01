Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк змінив графік роботи
У зв’язку зі скороченням світлового дня у луцькому звіринці на годину скоротили робочий час.

Зоопарк зачинятиметься о 19:00, а каси працюватимуть до 18:00. Це зробили для того, щоб і гості, і працівники змогли вчасно доїхати додому, інформують на фейсбук-сторінці звіринця.

Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.

Квитки:
сімейний (2 дорослих, 2 дитячих) — 450 грн;

дорослий — 180 грн;

дитячий — 80 грн;

пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;

пільговий (чинні військовослужбовці, Нацгвардія) — 100 гривень.

У літній період звіринець працював до 20:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зоопарк, Луцьк, графік роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 21:45
Розтрата майна на 56 млн грн: Верховний Суд залишив у силі вирок ексслужбовцям Луцького КХП №2
Сьогодні, 21:15
Лобове зіткнення двох вантажівок на Волині: водіїв госпіталізували
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
На міжнародному чемпіонаті з біатлону волинянка здобула бронзову та золоту медалі
Сьогодні, 19:09
Медіа
відео
1/8