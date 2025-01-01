Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 21:45
У зв’язку зі скороченням світлового дня у луцькому звіринці на годину скоротили робочий час.
Зоопарк зачинятиметься о 19:00, а каси працюватимуть до 18:00. Це зробили для того, щоб і гості, і працівники змогли вчасно доїхати додому, інформують на фейсбук-сторінці звіринця.
Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.
Квитки:
сімейний (2 дорослих, 2 дитячих) — 450 грн;
дорослий — 180 грн;
дитячий — 80 грн;
пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;
пільговий (чинні військовослужбовці, Нацгвардія) — 100 гривень.
У літній період звіринець працював до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зоопарк зачинятиметься о 19:00, а каси працюватимуть до 18:00. Це зробили для того, щоб і гості, і працівники змогли вчасно доїхати додому, інформують на фейсбук-сторінці звіринця.
Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.
Квитки:
сімейний (2 дорослих, 2 дитячих) — 450 грн;
дорослий — 180 грн;
дитячий — 80 грн;
пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;
пільговий (чинні військовослужбовці, Нацгвардія) — 100 гривень.
У літній період звіринець працював до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 21:45
Розтрата майна на 56 млн грн: Верховний Суд залишив у силі вирок ексслужбовцям Луцького КХП №2
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 вересня
Сьогодні, 20:00