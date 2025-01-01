Лукашенко про дрони над Польщею та Литвою: «Ми не маємо до цього жодного стосунку»

Олександр Лукашенко заявив, що його країна не причетна до дронів, які перетинають повітряний простір Польщі та Литви.



Його слова передає білоруське пропагандистське інформагентство «Белта», пише



«Усе, що сьогодні залітає до Польщі, Литви — ми до цього не причетні. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях», — заявив Лукашенко.



Він також додав, що під час нещодавньої атаки дронів на Польщі білоруські військові нібито збили половину цілей, «не знаючи, чиї вони».



За словами Лукашенка, для цього довелося «витратити величезні кошти», однак вони (Польща і Литва — ред.) «все одно паскудять».



Що передувало?



У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.



У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.



Також НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що його країна не причетна до дронів, які перетинають повітряний простір Польщі та Литви.Його слова передає білоруське пропагандистське інформагентство «Белта», пише Громадське «Усе, що сьогодні залітає до Польщі, Литви — ми до цього не причетні. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях», — заявив Лукашенко.Він також додав, що під час нещодавньої атаки дронів на Польщі білоруські військові нібито збили половину цілей, «не знаючи, чиї вони».За словами Лукашенка, для цього довелося «витратити величезні кошти», однак вони (Польща і Литва — ред.) «все одно паскудять».У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.Прем’єр-міністр Польщізаявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.Також НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію