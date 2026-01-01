«Ми захищаємо не тільки себе, а й кожного з вас», - Кличко на саміті Bloomberg CityLab 2026 закликав світ продовжувати підтримку України
Сьогодні, 16:13
На міжнародному саміті Bloomberg CityLab 2026, який зібрав понад 1000 мерів, благодійників та митців зі всього світу, Віталій Кличко закликав продовжувати підтримку України. Адже українські військові сьогодні захищають не тільки свою Батьківщину, а й весь західний світ.
«Понад чотири роки ми захищаємо нашу Батьківщину та всіх у Європі. Ми захищаємо не тільки себе, а й також кожного з вас. І разом ми набагато сильніші. Я хочу ще тисячу разів подякувати всім містам, які допомагають Україні, - за генератори, автобуси, дрони та багато іншого. І я прошу вас – не зупиняйтеся, ваша допомога критично важлива для нас!», - закликав у своєму виступі мер Києва Віталій Кличко.
Для нас честь бути серед міст-засновників Форуму мерів з питань штучного інтелекту. Це створює можливість формувати глобальні підходи до використання ШІ разом із деякими з найрозвиненіших міст світу, спираючись як на їхній, так і на наш власний досвід,
– зазначив мер Києва.
Як повідомлялося раніше, світовий саміт міст Bloomberg CityLab 2026 проходив 27–29 квітня в Мадриді, Іспанія. В ньому брали участь мери провідних міст світу, а також колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберг, президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіно, президент Aspen Institute Деніел Портерфілд та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
