На Волині уродженець Росії вимагав 6 тисяч доларів від військовозобов’язаного за зняття з розшуку

На Волині поліцейські викрили незаконну діяльність мешканця Рівненської області, уродженця рф, 1982 року народження. Чоловік підшукував осіб, що ухиляються від служби, та за гроші обіцяв їм вплинути на службових осіб, аби зняти з військового обліку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Днями один з таких випадків задокументували волинські поліцейські. Порушник вимагав 6 тисяч доларів від військовозобов’язаного, аби той більше не перебував в розшуку.Під час проведення контролю за вчиненням злочину зловмисника затримали "на гарячому" - при передачі коштів.Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 369-2 КК України. Санкція – позбавлення волі від 3 до 8 років.