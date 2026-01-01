Світло свічок і тиша між нотами: лучан кличуть на концерт до Дня Європи у новому атмосферному форматі
Сьогодні, 16:40
Волинський драмтеатр запрошує на концерт класичної музики при свічках до Дня Європи.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«Вперше – концерт до Дня Європи у новому атмосферному форматі. Вечір, де музика звучить особливо. Світло свічок, класика і тиша між нотами. Пориньте у простір, що надихає, і момент, що промовляє більше за слова», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Субота, 9 травня о 17:00.
Основна сцена.
Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«Вперше – концерт до Дня Європи у новому атмосферному форматі. Вечір, де музика звучить особливо. Світло свічок, класика і тиша між нотами. Пориньте у простір, що надихає, і момент, що промовляє більше за слова», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Субота, 9 травня о 17:00.
Основна сцена.
Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
