Рівненщина: від російської атаки постраждали два житлові будинки

2 житлові будинки постраждали на Рівненщині внаслідок повітряної атаки.Про це повідомив голова ОВА"Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна.Після оцінки наслідків удару, з обласного резервного фонду виділимо кошти на ремонт.Крім того, за попередньою інформацією, постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура.Маємо 5 поранених. 4 з них у лікарні", - йдеться в повідомленні.За даними Повітряних сил ЗСУ,тривала з 08:00 до 15:30. Загалом росія випустила 409 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.Протиповітряною обороною було збито та подавлено 388 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Унаслідок атаки зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.