Рівненщина: від російської атаки постраждали два житлові будинки
Сьогодні, 17:25
2 житлові будинки постраждали на Рівненщині внаслідок повітряної атаки.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна.
Після оцінки наслідків удару, з обласного резервного фонду виділимо кошти на ремонт.
Крім того, за попередньою інформацією, постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура.
Маємо 5 поранених. 4 з них у лікарні", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака армії рф тривала з 08:00 до 15:30. Загалом росія випустила 409 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною було збито та подавлено 388 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Унаслідок атаки зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський доручив визначити терміни служби у ЗСУ та почати демобілізацію з 2026 року
Сьогодні, 18:04
На Волині сили ППО збили російський «шахед»
Сьогодні, 17:39
Рівненщина: від російської атаки постраждали два житлові будинки
Сьогодні, 17:25
50 дронів спрямувала Росія на Тернопіль: є влучання
Сьогодні, 17:07
Світло свічок і тиша між нотами: лучан кличуть на концерт до Дня Європи у новому атмосферному форматі
Сьогодні, 16:40