На Волині сили ППО збили російський «шахед»
Сьогодні, 17:39
Під час масованої дронової атаки по західній Україні сьогодні, 1 травня, в нашій області також зафіксували ворожий БпЛА типу «Шахед».
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Ціль знищено. Травмованих чи загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 житлові будинки постраждали на Рівненщині внаслідок повітряної атаки.
Загалом росія випустила 409 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною було збито та подавлено 388 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Унаслідок атаки зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.
