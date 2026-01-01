На Волині сили ППО збили російський «шахед»

Під час масованої дронової атаки по західній Україні сьогодні, 1 травня, в нашій області також зафіксували ворожий БпЛА типу «Шахед».Про це повідомили у Волинській ОВА."Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Ціль знищено. Травмованих чи загиблих немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, щовнаслідок повітряної атаки.Загалом росія випустила 409 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.Протиповітряною обороною було збито та подавлено 388 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Унаслідок атаки зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.