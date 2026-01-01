За 1700 км від кордону: Сили оборони уразили російські літаки Су-57 та Су-34





Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, пише



Ураження відбулося ще 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області рф. Цілі розташовувалися на відстані близько 1700 км від держкордону України.



Військові Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.



Генштаб підтвердив результати, але ступінь пошкоджень ще уточнюється.



«Челябінський метеорит у 2013 році — то була випадковість. Волелюбний Український Птах СБС над Челябінською областю у 2026-му — то нова реальність… Сьогодні була розвідка боєм від “Птахів” СБС на нових глибинах — 1800+ км», — писав тоді командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).



Нещодавно Мадяр повідомив також про ураження безпілотниками двох російських гелікоптерів — Мі-28 та Мі-8 — за 150 кілометрів від фронту, у Воронезькій області рф.

