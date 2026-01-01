Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Забродоцького
Сьогодні, 20:35
Підтверджено загибель на війні захисника з Горохова Володимира Забродоцького.
Про це йдеться у дописі на сторінці Горохівської міської ради.
"Гірка звістка знову сколихнула громаду — експертизою підтверджено загибель Захисника України Володимира Сергійовича Забродоцького.
Три з половиною роки очікування стали тяжким випробуванням для родини. У серцях жевріла надія, що він повернеться додому, обійме рідних і знову буде поруч. Але жорстока реальність війни зруйнувала ці сподівання. Встановлено, що солдат загинув 19 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на околиці міста Бахмут Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Інформацію про зустріч військовослужбовця та чин похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Забродоцького
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 2 травня
Сьогодні, 20:00
Зеленський доручив визначити терміни служби у ЗСУ та почати демобілізацію з 2026 року
Сьогодні, 18:04