Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Забродоцького

Підтверджено загибель на війні захисника з Горохова Володимира Забродоцького.Про це йдеться у дописі на сторінці Горохівської міської ради."Гірка звістка знову сколихнула громаду — експертизою підтверджено загибель Захисника України Володимира Сергійовича Забродоцького.Три з половиною роки очікування стали тяжким випробуванням для родини. У серцях жевріла надія, що він повернеться додому, обійме рідних і знову буде поруч. Але жорстока реальність війни зруйнувала ці сподівання. Встановлено, що солдат загинув 19 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на околиці міста Бахмут Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці міськради.Інформацію про зустріч військовослужбовця та чин похорону буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.